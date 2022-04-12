Йожеф Сабо розкритикував Віктора Орбана, який підтримує РФ у війні з Україною.

Легендарний екс-футболіст і тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розчарований позицією угорського уряду, який підтримує Росію у війні з Україною.

82-річний фахівець прийняв рішення відмовитися від спілкування з угорською пресою. Сабо зізнався, що тепер соромиться свого угорського походження.

"Раніше журналісти мені дзвонили по телефону, ми нормально спілкувалися. Але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти. Вони мені недавно подзвонили, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я угорець", і поклав трубку.

Орбан просто продався Путіну. Путін дав йому газ, дешево продає нафту. Ось причина. Ну ладно, не треба давати нам зброю, але пропустити через свій кордон допомогу, яку надають інші країни.

Я був дуже злий, коли прочитав слова Орбана про Бучу. Не зміг себе стримати, навіть не спав. Не можна такі речі говорити. Я зараз говорю про це і починаю плакати, згадуючи, як росіяни знущалися над дітьми і жінками. Вони зґвалтували дівчинку дев'яти років. Жах!

Ще раніше я говорив угорським журналістам, щоб вони написали, нехай Орбан згадає 1956 рік. Я був тоді пацаном і плакав, коли російські танки заїхали в Будапешт і давили дітей, жінок. Як це можна забути? Таке не можна прощати" - наводить слова Сабо FanDay.

Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо поділився своєю думкою про війну, розв'язаною російськими окупантами на українській території і назвав Путіна гадиною.

Йожеф Сабо: коротка біографія