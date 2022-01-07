Марко Верратті став жертвою розіграшу своїх партнерів по команді.

Футболісти французького "Парі Сен-Жермен" утнули жарт, жертвою якого став півзахисник збірної Італії Марко Верратті.

Кіліан Мбаппе, Маркіньйос та Леандро Паредес відпочивали у басейні після виснажливого тренування. Їм стало нудно і вони поцупили мобільний телефон Верратті. Далі веселе тріо почало кидати один одному телефон Марко прямо у басейні. Вони жбурляли гаджет немов грали у водне поло, а італієць просив негайно припинити забавку.

Мбаппе і компанія звісно не припинили, а лише дратували Верратті. На щастя, телефон не впав у воду і залишився цілим.

Зазначимо, що Верратті виступає за ПСЖ з 2012 року. 29-річний хавбек провів 40 матчів у складі збірної Італії, якій допоміг стати чемпіоном Європи минулого літа.

Тransfermarkt оцінює Марко в 55 мільйонів євро.

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