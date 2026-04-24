'Новий Довбик': форвард 'Динамо' зацікавив відразу низку топових клубів Європи

Раніше Пономаренко встановив рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії.

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко зацікавив низку топових клубів з ТОП-5 європейських ліг. Про це пише AS.

Зазначається, що молодим нападником киян цікавляться клуби з Франції, Англії, Іспанії. Крім того, його цікавлять два німецькі клуби – "Боруссія" Дортмунд та РБ "Лейпциг". За даними видання, футболіста вже називають "новим Довбиком".

Нагадаємо, Матвій Пономаренко став ключовим гравцем "Динамо" в сезоні 2025/26. З початку сезону він забив 10 голів в УПЛ. Завдяки цьому футболіст ділить перше місце в ТОПі бомбардирів Прем'єр-ліги. Також футболіст вже встиг дебютувати за національну збірну України, вийшовши на заміну і відзначившись голом у матчі проти Швеції. Також завдяки цьому він увійшов до списку наймолодших голеадорів в історії збірної.

Зазначимо, що Transfermarkt оцінює футболіста у 6 млн євро. Водночас, за інформацією видання, київський клуб вже відхиляв пропозицію що Пономаренка на суму близько 20 млн євро.

