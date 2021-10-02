Конфлікт розпочався з того, що воротар "Поділля" підбіг до арбітра висловлювати невдоволення, а гравці "Олімпіка" почали захищати суддю,

Матч одинадцятого туру Першої ліги України з футболу між командами "Олімпік" і "Поділля" закінчився масовою штовханиною і бійкою між футболістами й тренерами.

Перед матчем, який проходив у Хмельницькому, команди в турнірній таблиці йшли поряд: у "Поділля" було 13 очок, у "Олімпіка" - 11 і гра в запасі, повідомляє Суспільне.

Футболісти "Поділля" більше атакували і в другому таймі навіть змогли забити два голи, однак їх скасував головний арбітр матчу Ігор Бич. Перший гол господарі забили з офсайду, а в другому епізоді суддя зафіксував гру рукою гравця Володимира Савошка. Другий скасований гол було забито на 83-й хвилині, після чого вболівальники "Поділля" майже до кінця гри скандували нецензурні вислови на адресу арбітра.

Читайте такожДинамо - Шахтар: де дивитися матч УПЛ

По закінченню основного часу суддя додав п'ять хвилин. На 90+6 хвилині "Олімпік" забив єдиний гол у матчі, який виявився переможним для гостей.

Одразу після голу пролунав фінальний свисток, після якої на полі почалася масова штовханина та бійка. Конфлікт розпочався з того, що воротар "Поділля" Євген Кучеренко підбіг до арбітра висловлювати невдоволення його роботою. Гравці "Олімпіка" почали захищати суддю, однак потім капітан команди гостей Іван Білий відштовхнув воротаря, в результаті чого виникла штовханина, яка переросла в бійку. Згодом конфлікт продовжився в підтрибунних приміщеннях.

Уже після завершення гри головний арбітр показав дві червоні картки - воротарю "Олімпіка" Владиславу Рибаку та захиснику Івану Білому.

"Важко було стримати емоції... Для мене незрозуміло, як можна спочатку зарахувати гол, а потім не зарахувати. Ми передивилися гол Савошка, там його штовхали… якщо гол не зарахували, мало б бути пенальті. Та й наче по часу більше грали. Ні наші вболівальники, ні наша команда, ні наше місто не заслуговують, щоб вдома нас так судили. Є завдання – "відривайте" нас на виїзді, але не вдома", - прокоментував конфлікт головний тренер "Поділля" Віталій Костишин, пише місцеве видання "Є".

"Я не можу сказати конкретно, що сталося. Усе було дуже сумбурно, я не бачив, хто спровокував штовханину: наш гравець чи з команди суперника. У будь-якому разі, це не прикрашає футбол... Найгірше, що тепер гравці, як нашої команди, так і "Поділля", можуть отримати дискваліфікації", - сказав після гри тренер "Олімпіка" Віталій Розгон.

Півзахисник "Олімпіка" Максим Литовченко розповів свою версію причин конфлікту з футболістами "Поділля".

"Відбулася бійка. Футболісти "Поділля" почали пресингувати суддю, ми - за нього заступатися. У відповідь вони почали ображати нас, використовуючи нецензурні вирази, поводитися агресивно. Вони були засмучені, це їх першої домашньої поразки. Дуже неприємна ситуація", - цитує Литовченка сайт "Олімпіка".

"Олімпік" після перемоги в Хмельницькому піднявся на сьоме місце турнірної таблиці, маючи 14 очок, у "Поділля" - 13 очок та 10-е місце.

Наступний матч "Поділля" зіграє 7 жовтня вдома проти "Альянс", а "Олімпік" - проведе домашній поєдинок проти "Краматорська" 5 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій