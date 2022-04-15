Президент "Стяуа" Джіджі Бекалі назвав полк "Азов" нацистами.

Запланований раніше благодійний матч київського "Динамо" проти румунського клуб FCSB ("Стяуа") був скасований.

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Повідомляється, що поєдинок був скасований через висловлювання президента румунського клубу Джіджі Бекалі на адресу полку "Азов".

"Керівництво "Динамо" вважає неприпустимими висловлювання власника FCSB Джіджі Бекалі щодо українського полку "Азов" і не бачить можливості проведення даного поєдинку. Про це клуб FCSB був повідомлений наступного дня після появи резонансних заяв.

ФК "Динамо" (Київ) дякує клубу FCSB і його президенту Джіджі Бекалі за допомогу в організації тренувального процесу нашої команди в Румунії, але підкреслює, що найвищий пріоритет зараз це незалежність нашої країни і всіх, хто забезпечує це військовим і дипломатичним шляхом", - йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Раніше президент румунського клубу прямим текстом назвав український полк "Азов" "нацистським".

Нагадаємо, загін спеціального призначення "Азов" є одним з підрозділів, героїчно захищають Маріуполь від російських окупантів.

Замість матчу зі "Стяуа", кияни зіграють з лідером румунського чемпіонату ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться 20 квітня о 21:30.

Зазначимо, що "Динамо" зіграло вже два матчі в рамках серії благодійних поєдинків. У першій грі "біло-сині" обіграли польську "Легію", у другій грі був переможений 22-х разовий чемпіон Туреччини - "Галатасарай" (3:1).

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