У неділю, 13 серпня, відбувся поєдинок 1-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Хетафе" на стадіоні "Колозеум Альфонсо Перес" приймав "Барселону".
Гра сенсаційно завершилася внічию з рахунком 0:0.
Як повідомляє видання Marca, матч "Хетафе" проти "Барселони" увійшов в історію чемпіонатів Іспанії, ставши найтривалішим поєдинком Ла Ліги.
Тривалість цієї зустрічі склала 116 хвилин. При цьому чистий ігровий час матчу склав 56 хвилин. Футболісти "Барселони" володіли м'ячем 39 хвилин і 32 секунди, а гравці "Хетафе" - 16 хвилин і 45 секунд.
Варто відзначити, що в поєдинку "Хетафе" і "Барселони" було відразу три вилучення. Червоні картки отримав вінгер "Барселони" Рафінья і нападник "Хетафе" Хайме Мата. Також арбітр зустрічі вигнав з поля головного тренера каталонського клубу Хаві Ернандеса.
Нагадаємо, каталонська "Барселона" є чинним чемпіоном Іспанії з футболу.
У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" зіграють 20 серпня проти "Кадіса". "Хетафе" в цей же день зустрінеться з "Жироною", у складі якої виступають українці Віктор Циганков і Артем Довбик.