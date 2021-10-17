Захисник "Тоттенхема" Серхіо Регілон попросив арбітра зупинити гру.

"Ньюкасл" в рамках 8-го туру Англійської прем'єр-ліги приймав "Тоттенхем" та поступився з рахунком 3:2.

Проте поєдинок запам'ятався зовсім іншим. На 40-й хвилині лівий захисник "Тоттенхема" Серхіо Регілон підказав головному арбітрові Андре Маррінеру, що одному з фанатів на трибунах стало зле.

Суддя зупинив матч, потім хавбек "шпор" Ерік Даєр закликав медичний штаб команди з дефібрилятором вирушити на допомогу. Пауза тривала до кінця основного часу першого тайму, після чого рефері додав ще сім хвилин.

Ситуація не змінилася, команди покинули поле і повернулися лише через 20 хвилин. Лише потім гравці морально зрозуміли, що зможуть продовжити грати і матч поновили. Футболісти спершу дограли сім хвилин першого тайму, а потім почали другий.

"Є речі, важливіші за футбол", - написав Регілон в соцмережах після поєдинку.

За інформацією журналіста The Independent Мігеля Ділейні вболівальника доправили до лікарні, його стан стабільний і здоров'ю загрози немає.

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Автор: Артем Будрін