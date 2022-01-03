В рамках 21-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" вдома на "Олд Траффорд" поступився "Вулвергемптону" з мінімальним рахунком.
Зауважимо, що переможний гол забив 35-річний португалець Жоау Моутінью під кінець гри. Вперше в історії АПЛ "Вулвергемптон" здобув перемогу на полі "Олд Траффорд".
Також варто відзначити, що вперше в сезоні зміг зіграти захисник манкуніанців Філ Джонс, який страждає від регулярних травм.
Для "Манчестер Юнайтед" це перша поразка під керівництвом нового тренера Ральфа Рангніка.
"Манчестер Юнайтед" - "Вулвергемптон" - 0:1
Гол: Жоау Моутінью, 82
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака (Еланга, 84), Варан, Джонс, Шоу, Мактоміней, Матіч, Грінвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76), Кавані, Роналду
"Вулвергемптон": Жозе Са, Кілман, Коуді, Саїс, Семеду, Трінкау (Адама Траоре, 66), Невеш, Моутінью, Марсаль, Хіменес (Фабіо Сілва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88)
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АПЛ: положення команд
- "Манчестер Сіті" після 21 туру має 53 очки. У "Челсі" - 43 бали. У "Ліверпуля" 42 очки, але матч в запасі.
- "Арсенал" має 35 очок після 20 турів. У "Вест Хему" на одне очко менше за цей же період.
- "Манчестер Юнайтед" набрав 31 заліковий пункт за 19 матчів. "Тоттенхем" набрав 33 очки за 18 ігор. "Вулвергемптон" після 19 поєдинків має 28 балів.