"Вулвергемптон" сенсаційно обіграв "червоних дияволів".

В рамках 21-го туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" вдома на "Олд Траффорд" поступився "Вулвергемптону" з мінімальним рахунком.

Зауважимо, що переможний гол забив 35-річний португалець Жоау Моутінью під кінець гри. Вперше в історії АПЛ "Вулвергемптон" здобув перемогу на полі "Олд Траффорд".

Також варто відзначити, що вперше в сезоні зміг зіграти захисник манкуніанців Філ Джонс, який страждає від регулярних травм.

Для "Манчестер Юнайтед" це перша поразка під керівництвом нового тренера Ральфа Рангніка.

"Манчестер Юнайтед" - "Вулвергемптон" - 0:1

Гол: Жоау Моутінью, 82

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака (Еланга, 84), Варан, Джонс, Шоу, Мактоміней, Матіч, Грінвуд (Фернандеш, 60), Санчо (Рашфорд, 76), Кавані, Роналду

"Вулвергемптон": Жозе Са, Кілман, Коуді, Саїс, Семеду, Трінкау (Адама Траоре, 66), Невеш, Моутінью, Марсаль, Хіменес (Фабіо Сілва, 81), Поденсе (Дендонкер, 88)

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