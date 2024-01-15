"Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем" не визначили переможця в центральному матчі 21-го туру АПЛ.

У неділю, 14 січня, відбувся центральний поєдинок 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Тоттенхем".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася внічию.

Господарі поля відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 3-й хвилині відзначився данський нападник Расмус Хойлунд. На 19-й хвилині "шпорам" вдалося відігратися завдяки точному удару бразильця Рішарлісона. На 40-й хвилині "червоні дияволи" вдруге вийшли вперед - Маркус Рашфорд забив з передачі Расмуса Хейлунда. На 46-й хвилині "Тоттенхем" рахунок зрівняв - Родріго Бентанкур забив з передачі Тімо Вернера.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" - 2:2

Голи: Хойлунд 3, Рашфорд 40 - Рішарлісон 19, Бентанкур 46

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака, Варан, Еванс (Мартінес 63), Далот, Еріксен (Мактоміней 58), Мейну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Антоні 88), Хойлунд

"Тоттенхем": Вікаріо, Порро, ван Де Вен (Емерсон 89), Ромеро, Удогі, Скіпп (Дрегушин 89), Бентанкур, Хойб'єрг, Джонсон, Рішарлісон, Вернер (Гіл 80)

Попередження: Ван-Біссака 24, Хойлунд 45+4 - Бентанкур 25

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" набрав 32 очки і займає сьоме місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Тоттенхем" з 40 балами йде на п'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Тоттенхем" зустрінеться з "Брентфордом".

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