Перемогу "Манчестер Юнайтед" принесли голи Алехандро Гарначо і Расмуса Хойлунда.

У вівторок, 26 грудня, відбувся центральний поєдинок 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Астон Віллу".

Гра пройшла на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася феєричною перемогою "червоних дияволів".

Перший гол у грі забили футболісти "Астон Вілли" - на 21-й хвилині відзначився Джон Макгінн. Через п'ять хвилин гості подвоїли свою перевагу - Леандер Дендонкер забив з передачі Клемана Лангле.

У другому таймі "червоні дияволи" перевернули хід, зробили неймовірний камбек і вирвали перемогу. Підопічні Еріка тен Хага забили три голи - дубль в активі Алехандро Гарначо, ще один м'яч в активі Расмуса Хойлунда.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" - 3:2

Голи: Гарначо 59, 71, Хойлунд 82 - Макгінн 21, Дендонкер 26

"Астон Вілла": Мартінес, Конса, Карлос, Лангле, Дінь (Морено 50), Бейлі (Дзаньоло 77), Макгінн (Дуран 86), Дуглас Луїз, Ремзі (Діабі 77), Дендонкер (Іроегбунам 86), Уоткінс

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака, Еванс, Варан, Далот, Мейну (Мактоміней 80), Еріксен (Гор 90+4), Рашфорд (Антоні 80), Фернандеш, Гарначо (Межбрі 90+4), Хойлунд (Камбвалла 88)

Попередження: Фернандеш 73 - Ремзі 45+2, Дієго Карлос 74

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" набрав 31 очко і піднявся на шосте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Астон Вілла" з 39 балами займає третє місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ноттінгема", а "Астон Вілла" зустрінеться з "Бернлі".

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