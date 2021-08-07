Українець Олександр Зінченко на поле не виходив.

В Англії розіграли перший трофей нового сезону - володар Кубка "Лестер" і чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті" сперечалися за Суперкубок країни.

Матч завершився мінімальною перемогою "Лестера". А долю трофея вирішив гол з пенальті на 89-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Ман Сіті" на цей матч.

У той же час за "городян" дебютував новачок Джек Гріліш, якого купили за 120 мільйонів євро.

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"Лестер" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Гол: Іхеаначо, 89

"Лестер": Шмейхель, Рікарду Перейра, Сеюнджю, Амарті, Бертран (Томас, 78), Тілеманс (Сумаре, 72), Ндіді, Барнс (Іхеаначо, 79), Медісон (Дьюзбері-Хол, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варді (Дака, 71)

"Манчестер Сіті": Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Менді, Едозі (Гріліш, 65), Фернандіньо, Палмер (Бернарду Сілва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родрі, 65), Марез

Попередження: Бертран, Фернандіньо, Діаш

Kelechi Iheanacho puts The Foxes 1-0 up at Wembley Stadium! 🦊#CommunityShield@LCFCpic.twitter.com/qqGf7Nu8Ey — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021

Суперкубок Англії: підсумки матчу

"Лестер" виграв Суперкубок Англії вдруге в історії і вперше з 1971 року.

"Манчестер Сіті" всьоме програв у матчі за Суперкубок при шести перемогах.

Автор: Антон Дудар