Команда Олександра Зінченка побореться з командою Андрія Луніна за путівку до фіналу ЛЧ.

У вівторок, 26 квітня, відбудеться перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Сіті" прийме мадридський "Реал". Гра пройде на стадіоні "Етіхад".

Історія протистоянь "Ман Сіті" і "Реала" налічує вже 8 матчів. Раніше було 6 офіційних зустрічей в рамках Ліги чемпіонів і дві зустрічі в товариському турнірі - Міжнародному кубку чемпіонів. Сумарно в очних зустрічах у команд паритет - по три перемоги і дві нічиї.

Якщо вважати тільки офіційні матчі, то тут теж немає переваги у якоїсь з команд - по дві перемоги "Ман Сіті" і "Реала" при стількох же нічиїх (різниця м'ячів - 7:7). У двох випадках суперники зустрічалися на стадії плей-офф, і на рахунку кожного по одному успіху - "Реал" виявився сильнішим у півфіналі сезону 2015/2016 (0:0 в Манчестері і 1:0 в Мадриді), а "Ман Сіті" пройшов далі за підсумками 1/8 фіналу сезону 2019/2020 (2:1 і в Мадриді, і в Манчестері).

"Манчестер Сіті"

Команда Гвардіоли лідирує в англійській Прем'єр лізі, маючи в своєму активі 80 очок після 33-х зіграних турів.

На минулих вихідних "городяни" здобули розгромну перемогу над "Уотфордом" з рахунком 5:1. Результативною передачею в тому матчі відзначився українець Олександр Зінченко.

У попередніх раундах плей-офф Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" здолав португальський "Спортінг" та іспанський "Атлетіко".

"Реал Мадрид"

Мадридський "Реал" очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з 78 балами в активі. Команда Карло Анчелотті має солідний відрив від переслідувачів і, через поразку "Барселони" проти "Райо Вальєкано", вже в наступному турі може офіційно стати чемпіоном Ла Ліги.

У минулому раунді Ліги чемпіонів мадридський колектив грав проти іншого представника АПЛ - лондонського"Челсі". Тоді "королівський клуб" ледь не вилетів з турніру. Після перемоги на Стемфорд Брідж з рахунком 3:1, "Реал" програв на своєму полі 2:3. Додає головного болю Анчелотті ще й переповнений лазарет: травмовані Каземіро, Менді, Марсело, Азар, Бейл і Йович.

Манчестер Сіті - Реал: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися 26 квітня на медіасервісі MEGOGO. Перегляд гри буде також доступний на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

Манчестер Сіті - Реал: прогноз на матч

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають "Манчестер Сіті".

На перемогу команди Пепа Гвардіоли пропонують коефіцієнт 1.49. Нічию оцінили в 4.80, а перемогу "Реала" в 6.80.

Букмекери вважають, що дуель "Ман Сіті" і "Реала" вийде результативною: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.70, а тотал менше 2.5 м'яча - за 2.23. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.11. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.64. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1.85.

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