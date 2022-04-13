Іспанський "Вільярреал" здолав "Баварію" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.

12 квітня визначилися перші два півфіналісти найпрестижнішого європейського клубного турніру - Ліги чемпіонів УЄФА.

Неважливо, як завершаться інші матчі 1/4 фіналу ЛЧ, головна сенсація на цій стадії вже трапилася. Іспанський "Вільярреал" зумів здобути потрібний результат у Мюнхені і вибив "Баварію" з турніру.

Рахунок матчу відкрив на 52-й хвилині Роберт Левандовскі. Однак за дві хвилини до фінального свистка гості зуміли забити свій заповітний гол - відзначився Самуель Чуквуезе.

"Баварія" - "Вільярреал" - 1:1

Голи: Левандовскі, 52 - Чуквуезе, 88

"Баварія": Нойєр, Ернандес (Девіс, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Кімміх, Мусіала (Гнабрі, 82), Мюллер (Шупо-Мотінг, 90), Левандовскі, Коман, Сане

"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Эступіньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуезе, 84), Капу, Парехо (Орьє, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84)

Огляд матчу:

Завдяки мінімальній перемозі в першому матчі "жовта субмарина" пробилася в півфінал турніру.

Друга путівка в півфінал Ліги чемпіонів дісталася також іспанському клубу - мадридський "Реал" в неймовірно видовищному протистоянні зумів взяти гору над "Челсі" і став на крок ближче до трофею.

З початку поєдинку "сині" почали домінувати - на 15-й хвилині рахунок відкрив Мейсон Маунт. Потім перевагу подвоїв Антоніо Рюдігер, а гол Тімо Вернера, здавалося, подарував "Челсі" путівку в наступний раунд.

Однак удача все ж посміхнулася королівському клубу. На 80-й хвилині забив Родріго і арбітрам довелося призначити додатковий час.

Героєм для "Реала" знову став Карім Бензема, який відзначився на 96-й хвилині.

"Реал" - "Челсі" - 2:3

Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менді (Марсело, 78), Кроос (Камавінга, 73), Модріч, Каземіро (Родріго, 78), Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор (Себальос, 115)

"Челсі": Менді, Рюдігер, Алонсо, Тіагу Сілва, Джеймс, Канте (Зієш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чік (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулішич, 83)

Попередження: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавінга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 - Джеймс, 10, Зієш, 102, Хаверц, 109

Огляд матчу:

Колектив Томаса Тухеля поступився "вершковим" у першій домашній зустрічі з рахунком 1:3, тому за результатами двох поєдинків "Реал" пробився до півфіналу.

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