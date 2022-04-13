12 квітня визначилися перші два півфіналісти найпрестижнішого європейського клубного турніру - Ліги чемпіонів УЄФА.
Неважливо, як завершаться інші матчі 1/4 фіналу ЛЧ, головна сенсація на цій стадії вже трапилася. Іспанський "Вільярреал" зумів здобути потрібний результат у Мюнхені і вибив "Баварію" з турніру.
Рахунок матчу відкрив на 52-й хвилині Роберт Левандовскі. Однак за дві хвилини до фінального свистка гості зуміли забити свій заповітний гол - відзначився Самуель Чуквуезе.
"Баварія" - "Вільярреал" - 1:1
Голи: Левандовскі, 52 - Чуквуезе, 88
"Баварія": Нойєр, Ернандес (Девіс, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Кімміх, Мусіала (Гнабрі, 82), Мюллер (Шупо-Мотінг, 90), Левандовскі, Коман, Сане
"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Эступіньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуезе, 84), Капу, Парехо (Орьє, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84)
Огляд матчу:
Завдяки мінімальній перемозі в першому матчі "жовта субмарина" пробилася в півфінал турніру.
Друга путівка в півфінал Ліги чемпіонів дісталася також іспанському клубу - мадридський "Реал" в неймовірно видовищному протистоянні зумів взяти гору над "Челсі" і став на крок ближче до трофею.
З початку поєдинку "сині" почали домінувати - на 15-й хвилині рахунок відкрив Мейсон Маунт. Потім перевагу подвоїв Антоніо Рюдігер, а гол Тімо Вернера, здавалося, подарував "Челсі" путівку в наступний раунд.
Однак удача все ж посміхнулася королівському клубу. На 80-й хвилині забив Родріго і арбітрам довелося призначити додатковий час.
Героєм для "Реала" знову став Карім Бензема, який відзначився на 96-й хвилині.
"Реал" - "Челсі" - 2:3
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менді (Марсело, 78), Кроос (Камавінга, 73), Модріч, Каземіро (Родріго, 78), Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор (Себальос, 115)
"Челсі": Менді, Рюдігер, Алонсо, Тіагу Сілва, Джеймс, Канте (Зієш, 100), Ковачич (Жоржиньо, 106), Лофтус-Чік (Сауль, 106), Маунт, Хаверц, Вернер (Пулішич, 83)
Попередження: Бензема, 37, Вальверде, 68, Камавінга, 90, Алаба, 109, Карвахаль, 118 - Джеймс, 10, Зієш, 102, Хаверц, 109
Огляд матчу:
Колектив Томаса Тухеля поступився "вершковим" у першій домашній зустрічі з рахунком 1:3, тому за результатами двох поєдинків "Реал" пробився до півфіналу.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.
- "Челсі" - чинний володар трофею.
- Півфінали відбудуться 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал буде зіграний 28 травня в Парижі.
- Спочатку фінал ЛЧ повинен був прийняти Санк-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру. Крім того всі російські клуби і збірна були відсторонені від ігор під егідою ФІФА та УЄФА.