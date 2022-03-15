Від куль російських окупантів загинув 16-річний футболіст "Атлета".

Тренер юнацької команди київського "Атлета" В'ячеслав Зборовський розповів про трагічну смерть свого 16-річного підопічного Дмитра Євдоченка та членів його сім'ї.

Юний футболіст, його мати і тітка загинули від куль російських окупантів під час евакуації.

"Ситуація в Україні, як і в Києві дуже важка. Скажу більше - така, в яку ніхто не вірив! Помирає чимало мирного населення, ні в чому не винні, а тим більше діти!

Скільки сімей залишилося без даху, бо окупанти стріляють по звичайних житлових будинках. Скільки "розірваних сімей", таких як моя, тому що потрібно рятувати жінок і дітей і виїжджати в евакуацію. Це просто жах... який до біса порятунок, про що мова…

Ці орки хочуть нас врятувати від мирного життя на нашій рідній Україні, яка була мирною до приходу цих "росіян-вбивць".

Так і в нашу атлетівську сім'ю прийшла біда "від визволителів". Дмитро Євдоченко, який займався в "Атлеті" з самого початку набору команди, з шести років і до того злощасного дня. Його сім'я виїжджала по коридору з боку Чернігова, але їх машину розстріляли! Маму і його тітку відразу вбили, а його, як і його бабусю, поранили в голову - потім в лікарні він помер... Бабусі зроблена операція з ампутування обох рук", - наводить слова Зборовського FanDay.

Війна почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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