Артем Федецький пообіцяв окупантам партизанщину.

Колишній захисник "Карпат", "Дніпра", "Шахтаря" та збірної України Артем Федецький записався до територіальної оборони Луцька.

– Були проблеми з записом в тероборону?

– Спочатку так, адже дуже багато патріотів, які хочуть обороняти свій край, свою рідну землю. Приємно, що в такий важкий час люди проявляють ініціативу, тому що розуміють всю складність ситуації, наступу цих проклятих окупантів. Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як вони вночі бомблять забороненими бомбами наші міста. Це прикро. Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця.

– Ви зараз в Луцьку. Як багато часу забирає тероборона, чи залишається час на ще щось?

– Оце ще щось – це мирне небо над головою, якого ми прагнемо. А такі моменти, щоб у місті був порядок, щоб не було провокацій, незрозумілих, підозрілих груп і мародерства – в цьому напрямку зараз все добре. Люди свідомі, але в сім’ї не без виродка – трапляються поодинокі випадки мародерства. Люди, незважаючи на такий час в країні, намагаються заради своїх якихось цілей нажитися на чужому майні. Слава богу, це не масово, наші люди розумні.

"В мене також була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким я є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий захищати нашу землю до нашої перемоги", - додав Федецький.

"Потрібно буде стріляти – стрілятимемо. Якщо мо***лі прорвуться сюди, вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми їх тут різатимемо як свиней. Так воно й буде", – сказав Артем для "1+1".

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