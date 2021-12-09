Італійський клуб на своєму полі програв іспанському "Вільярреалу".

Іспанський "Вільярреал" став останнім учасником 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021-2022.

У матчі 6-го туру, який був перенесений з 8 на 9 грудня через снігопад в Бергамо, "Вільярреал" в гостях обіграв "Аталанту".

Українець Руслан Малиновський у складі "Аталанти" з'явився на полі відразу після перерви. На 71-й хвилині Малиновський забив ударом з-за меж штрафного майданчика, зробивши рахунок 1:3.

Для українця це перший гол у поточному розіграші ЛЧ.

У цьому матчі Малиновський також міг забити зі штрафного, але влучив у поперечину. Крім цього випадку, "Вільярреал" ще двічі у другому таймі рятував каркас воріт, у тому числі на 86-й хвилині за рахунку 2:3.

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"Аталанта" - "Вільярреал" - 2:3

Голи: Малиновський, 71, Сапата, 80 - Груневелд, 3, 51, Капу, 42

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломіно, Толої, Демірал (Гімшіті, 46), Меле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муріель, 54), Фройлер, Пессіна (Малиновський, 46), Ілічіч, Сапата

"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Трігерос, 90), Жерар Морено (Іборра, 80), Данджума (Діа, 88)

Відео голу Малиновського

Група F: підсумкове положення команд

"Манчестер Юнайтед" достроково гарантував собі перше місце в квартеті, а фінішував, набравши 11 очок.

"Вільярреал" з 10 набраними очками став другим і пробився в плей-оф.

"Аталанта" (6 очок) і "Янг Бойз" (5) посіли третє і четверте місця. У лютому "Аталанта" зіграє у стикових матчах плей-оф Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар