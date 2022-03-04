Анатолій Тимощук став зрадником для України.

Рекордсмен збірної України з футболу за кількістю зіграних матчів Анатолій Тимощук продовжує працювати помічником головного тренера в пітерському "Зеніті" і не реагує на війну, яку розв'язала Росія.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський прокоментував дії Тимощука.

- Ракицький залишив "Зеніт", Ордець та Воронін покинули "Динамо" Москва. Чому мовчить Тимощук?

- Правильно, що хлопці покинули клуби. Я дуже люблю Одесу, останні роки випадало там бувати. Закохався у це місто. Воронін вчинив як одесит. Він - патріот своєї країни, скільки він дав збірній України. Він патріот свого міста, дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає до Одеси.

Щодо Тимощука, не знаю, це потрібно в нього запитати. Важко коментувати, але це мені дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але я вважаю, що це неправильно.

- Як він з цим житиме?

- Не знаю. Але те, що він більше не є легендою українського футболу - це сто відсотків буде так. За ці дні про його заслуги перед країною вже забули всі", - сказав Малиновський в ефірі каналу "Футбол".

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