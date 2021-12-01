"Аталанта" йде на 4-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Футболіст збірної України Руслан Малиновський, який виступає у складі "Аталанти" розповів, які завдання стоять перед його клубом у нинішньому сезоні чемпіонату Італії.

Український півзахисник відзначив силу італійського чемпіонату та заявив, що перед командою з Бергамо не стоїть завдання виграти Скудетто.

"Кожен матч граємо на перемогу. В кінці побачимо, як воно буде. Про Скудетто не розмовляють в клубі. Попереду дуже сильні команди.

Я вважаю, що якщо ми закінчимо рік у Лізі чемпіонів, то це буде великим досягненням для Бергамо і для "Аталанти". Цей чемпіонат дуже важкий. Всі команди на дуже високому рівні. Конкуренція дуже висока за чотири місця. Ми граємо за Лігу чемпіонів, а далі подивимося", - розповів Малиновський у коментарі телеканалу "Футбол".

Читайте також"Не треба кричати, як нам пощастило": екс-тренер Динамо вважає, що збірній України буде складно проти Шотландії у відборі на НС-2022Відзначимо, що в нинішньому сезоні Малінвоський зіграв 18 матчів за "Аталанту", в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.

"Аталанта": результати в сезоні

В останньому матчі "Аталанта" в рамках 15-го туру Серії А розгромила "Венецію" з рахунком 4:0.

Після 15 зіграних матчів у "Аталанти" 31 бал в активі і команда Малиновського йде на 4-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

У Лізі чемпіонів "Аталанта" після 5-ти турів посідає третє місце у своїй групі, маючи 6 очок. Перший - "Манчестер Юнайтед" (10 очок), другий - "Вільярреал" (7 очок), четвертий - "Янг Бойз" (4 очки).

Свій наступний матч "Аталанта" зіграє 4 грудня в рамках чемпіонату Італії проти "Наполі" - лідера турніру.

Автор: Володимир Медяник