Бразильська родина українізувалася.

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" Марлоса оприлюднила в соцмережах цікаве фото.

Анна Паула виклала сторіс в Instagram, де її спільний з Марлосом син Бернардо тримає в руках туалетний папір із зображенням президента РФ Володимира Путіна та нецензурним написом "ПТН ПНХ".

На цю тему вже в мережі з'явився мем.

Зауважимо, що синові Марлоса на цей час дев'ять років і він теж займається футболом. Влітку маленький Бернардо розкритикував свого татка за гру на Євро-2020. А нещодавно вся родина Марлоса зізналася, що не хоче покидати Україну.

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Марлос: кар'єра в Україні

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Артем Будрін