Олександр Зінченко зворушив своїх фанатів.

Півзахисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко показав, як він проводить час зі своєю сім'єю.

24-річний футболіст опублікував у своєму Instagram зворушливе фото зі своєю маленькою донькою, дружиною владою Седан і двома собаками.

"Час з сім'єю", - прокоментувала спільне фото дружина хавбека "Сіті" Влада Седан.

Поповнення в родині Зінченка сталося цього літа. 1 серпня 2021 року у Олександра і Влади народилася дочка Єва.

Читайте також"Дуже якісний гравець": тренер Ман Сіті Гвардіола оцінив прогрес ЗінченкаШанувальникам футболіста збірної України дуже сподобався даний пост. Підтвердження тому більше 150 тисяч лайків менше, ніж за добу.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця кращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" лише чотири матчі - деякий час він був травмований.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Володимир Медяник