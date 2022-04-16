Президент Франції Емануель Макрон хоче, щоб зірка "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе залишився у паризькому клубі.
Про це повідомляє RTL.
Контракт 23-річного форварда з ПСЖ влітку добігає кінця. Мбаппе має пропозицію від мадридського "Реала", яка є більш вигідною у фінансовому плані.
У Кіліана гарні стосунки з Макроном, вони постійно спілкуються навіть попри напружений графік глави держави. Президент Франції в особистих розмовах вмовляє нападника не покидати ПСЖ.
Відзначимо, що нещодавно 52 французькі спортсмени написали відкритого листа із закликом не підтримувати суперницю Макрона по другому туру виборів Марін Ле Пен. Від Мбаппе зараз очікують, що він також висловить свою думку з цього приводу.
Кіліан Мбаппе: нова зірка світового футболу
- Мбаппе є вихованцем ФК "Монако". Дебютував за "монегасків" Мбаппе у 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів та віддав 16 асистів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов до ПСЖ. Сума трансферу склала 180 мільйонів євро.
- В поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе забив 20 м'ячів та віддав 15 гольових передач.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 54 матчі й забив 26 голів. Він став чемпіоном світу у 2018 році на мундіалі в Росії.
- Портал Transfermarkt вважає Мбаппе найдорожчим футболістом планети. Його ціна становить 160 млн євро. Цінник на Ерлінга Холанда - 150 млн євро.