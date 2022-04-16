У Кіліана гарні стосунки з Макроном, вони постійно спілкуються навіть попри напружений графік глави держави.

Президент Франції Емануель Макрон хоче, щоб зірка "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе залишився у паризькому клубі.

Про це повідомляє RTL.

Контракт 23-річного форварда з ПСЖ влітку добігає кінця. Мбаппе має пропозицію від мадридського "Реала", яка є більш вигідною у фінансовому плані.

У Кіліана гарні стосунки з Макроном, вони постійно спілкуються навіть попри напружений графік глави держави. Президент Франції в особистих розмовах вмовляє нападника не покидати ПСЖ.

Відзначимо, що нещодавно 52 французькі спортсмени написали відкритого листа із закликом не підтримувати суперницю Макрона по другому туру виборів Марін Ле Пен. Від Мбаппе зараз очікують, що він також висловить свою думку з цього приводу.

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