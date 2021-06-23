Шостий президент України поділився емоціями від історичної події.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід збірної України до плей-оф Євро-2020.

Верховний головнокомандувач написав у Twitter поздоровлення команді.

"Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно - футбольна магія існує. Наша збірна - в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні!", - надрукував текст Зеленський.

Ще один текст Зеленський оприлюднив у Facebook.

"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф! Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012", - написав президент.

"Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено. У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!", - додав голова держави.

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Автор: Артем Будрін