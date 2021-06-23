Президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід збірної України до плей-оф Євро-2020.
Верховний головнокомандувач написав у Twitter поздоровлення команді.
"Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно - футбольна магія існує. Наша збірна - в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні!", - надрукував текст Зеленський.
Ще один текст Зеленський оприлюднив у Facebook.
"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф! Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012", - написав президент.
"Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно - заслужено. У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!", - додав голова держави.
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Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
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