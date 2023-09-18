Перемогу мадридському "Реалу" принесли голи Вальверде і Хоселу.

У неділю, 17 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Реал Сосьєдад".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Рахунок у дебюті зустрічі відкрили гості - на п'ятій хвилині відзначився хавбек "Сосьєдада" Андер Барренечеа.

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На старті другої половини зустрічі "вершкові" рахунок зрівняли - на 46-й хвилині м'яч у сітку воріт суперника відправив Федеріко Вальверде.

На 61-й хвилині Хоселу вивів мадридський "Реал" вперед, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Реал" Мадрид - "Реал Сосьєдад" - 2:1

Голи: Вальверде, 46, Хоселу, 60 - Барренечеа, 5

"Реал" Мадрид: Аррісабалага, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Гарсія (Начо, 74), Вальверде (Васкес, 87), Чуамені (Модріч, 62), Кроос, Беллінгем, Родріго (Діас, 87), Хоселу (Камавінга, 62)

"Реал Сосьєдад": Реміро, Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні (Муньос, 69), Мендес (Захарян, 81), Субіменді, Меріно, Кубо, Оярсабаль (Садік, 81), Барренечеа (Шо, 81)

Попередження: Чуамені, Гарсія, Алаба - Меріно, Траоре

Огляд матчу:

За п'ять зіграних турів "Реал" набрав 15 очок і лідирує в турнірній таблиці іспанської першості. "Реал Сосьєдад" має в своєму активі 6 очок і розташовується на 11-й сходинці.

У наступному турі мадридський "Реал" зіграє проти "Атлетіко", а "Реал Сосьєдад" зустрінеться з "Хетафе".

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