"Ліверпуль" від поразки врятував гол Луїса Діаса на п'ятій компенсованій хвилині.

У неділю, 5 листопада, відбувся поєдинок 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Лутон" приймав "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Кенілворт Роуд" і сенсаційно завершилася внічию.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. На 80-й хвилині господарі поля вийшли вперед - гол з передачі Ісси Каборе забив Тахіт Чонг. "Лутон" був близький до суперсенсації і своєї першої домашньої перемоги в АПЛ, проте до фінального свистка команді протриматися не вдалося. На 90+5-й хвилині Луїс Діас забив після передачі Харві Елліота і врятував "Ліверпуль" від фіаско.

"Лутон" - "Ліверпуль" - 1:1

Голи: Чонг 80 - Діас 90+5

"Лутон": Камінський, Ошо, Лок'єр, Менгі, Каборе, Барклі, Накамба ,Таунсенд (Чонг 61), Дауті, Морріс (Адебайо 75), Огбене (Браун 80)

"Ліверпуль": Аліссон, Трент, Конате, ван Дейк, Гомес (Цимікас 67), Гравенберх (Луїс Діас 84), Макаллістер, Собослай (Елліот 66), Салах, Нуньєс, Жота (Гакпо 66)

Попередження: Накамба 44 - Макаллістер 54, Клопп 76 (поза полем)

Огляд матчу:

"Ліверпуль" набрав 24 очки за 11 зіграних матчів і займає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. "Лутон" з 6 балами йде на 17-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" зіграє проти "Брентфорда", а "Лутон" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

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