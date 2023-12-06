Олександр Зінченко взяв активну участь у вирішальній гольовій атаці "Арсеналу".

У вівторок, 5 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Лутон" приймав лондонський "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Кенілворт Роуд" і завершилася перемогою "канонірів".

Рахунок у матчі відкрили гості - на 20-й хвилині зустрічі відзначився вінгер "канонірів" Габріель Мартінеллі. Через п'ять хвилин ігрового часу господарі поля рахунок зрівняли - Гебріел Ошо забив після передачі Алфі Дауті. На 45-й хвилині матчу "Арсенал" вдруге вийшов вперед - відзначився бразильський нападник Габріель Жезус.

На початку другого тайму "Лутону" знову вдалося зрівняти рахунок - гол забив Елайджа Адебайо. На 57-й хвилині гри господарі поля вийшли вперед - відзначився Росс Барклі. Проте утримати перевагу "Лутону" не вдалося. На 60-й хвилині Кай Хаверц рахунок зрівняв, забивши після передачі Габріеля Жезуса. А на 90+7-й хвилині гол Деклана Райса приніс "Арсеналу" перемогу в цій грі.

"Лутон Таун" - "Арсенал" - 3:4

Голи: Ошо (25), Адебайо (50), Барклі (57) - Мартінеллі (20), Жезус (45), Хаверц (60), Райс (90+7)

"Лутон Таун": Камінський, Менгі, Ошо, Белл, Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Барклі, Дауті (Джайлз, 88), Браун (Чонг, 62), Таунсенд (Огбене, 62), Адебайо (Морріс, 62)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Ківіор (Зінченко, 65), Едегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус, Мартінеллі (Троссар, 65)

Попередження: Браун (33), Барклі (44) - Жезус ( 45+1)

Огляд матчу:

Захисник "Арсенала" Олександр Зінченко почав поєдинок на лавці запасних і з'явився на полі на 64-й хвилині. Українець віддав передгольову передачу під час останнього забитого м'яча. Статистичний портал WhoScored оцінив гру Олександра в 6,4 бала.

"Арсенал" набрав 36 очок і зберіг за собою перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Лутон" з 9 балами йде на 17-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Астон Вілли", а "Лутон" зустрінеться з "Манчестер Сіті".

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