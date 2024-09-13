Нова угода українського голкіпера розрахована до 2030 року.

Футбольний клуб "Реал" (Мадрид) продовжив контракт із українським голкіпером Андрієм Луніним. Нова угода розрахована до 2030 року, повідомляє офіційний сайт "королівського клубу".

У мадридців нагадують, що Лунін став гравцем клубу у 2018 році у віці 19 років і був частиною основної команди з 2020 року. За час перебування в кольорах "Реала" він виграв 10 трофеїв: 2 кубки Ліги чемпіонів, 1 Клубний чемпіонат світу, 2 Суперкубки Європи, 2 титули Ла Ліги, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

"Також Лунін є повноправним гравцем збірної України та брав участь у Євро-2024 у Німеччині. Він також входить до шорт-листа премії Yashin Trophy, яка присуджується найкращому голкіперу кампанії 2023-2024 років. Його гра була вирішальною для того, щоб "Реал" виграв три титули минулого сезону: Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Суперкубок Іспанії", - йдеться у повідомленні. Відео дня

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