Український воротар зіграв другий матч за "Реал" в цьому сезоні.

У четвер, 20 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу "Ельче" грав проти мадридського "Реала". Поєдинок проходив на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" і завершився перемогою гостей.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вийшов на цей матч у стартовому складі і зробив кілька прекрасних сейвів, чим дуже допоміг своєму клубу вийти в наступний раунд. Це його друга поява в основі "Реала" в поточному сезоні. Поки українець грає тільки в іграх Кубка. Раніше Лунін зіграв за мадридців у матчі 1/16 фіналу проти "Алькояно" (1:3).

В основний час команди голів не забивали і тому переможця визначали в додатковий час. На 102-й хвилині гри "Ельче" втік у небезпечну контратаку, яка завершилася фолом останньої надії Марсело, червоною карткою для бразильського захисника і штрафним ударом. Саме з цього стандарту і був забитий гол. Перший удар Верду припав у стінку, а от з добивання після рикошету м'яч залетів у сітку воріт Андрія Луніна.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в'язниці за групове зґвалтуванняТим не менш, недовго вдавалося господарям поля утримувати перевагу. На 108-й хвилині Іско вдало підставив ногу і перевів м'яч у ворота суперника після передачі Себальоса. А на 115-й хвилині поєдинку Еден Азар вискочив на "побачення" з голкіпером і, обігравши суперника, відправив м'яч у сітку воріт.

"Ельче" - "Реал" - 1:2

Гол: Верду, 104 - Іско, 108, Азар, 115

"Ельче": Вернер, Паласіос, Дональд (Верду, 87), Паланко, Мохіка, Хосан (Моренте, 65), Рауль Гуті, Гумбау, Фідель, Лукас Перес (Мілья, 79), Каррільо (Фріаса, 95)

"Реал": Лунін, Васкес, Начо, Алаба, Марсело, Камавінга (Модріч, 71), Вальверде (Каземіро, 71), Кроос (Себальос, 91), Родріго (Азар, 91), Йович (Іско, 79), Вінісіус (Менді, 117)

Попередження: Мілья, 87 - Кроос, 78, Каземіро, 87, Алаба, 94

Вилучення: Мілья, 120 - Марсело, 102

Відео голів:

Нагадаємо, "Реал" Мадрид виграв Суперкубок Іспанії-2022, обігравши у фіналі" Атлетик " Більбао. Цей трофей став першим для Андрія Луніна в мадридському клубі.

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