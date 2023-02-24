Клуб все-таки піддався на вимогу фанів відмовитися від російської мови.

Луганський футбольний клуб "Зоря" змінив свій логотип. Чинні учасники УПЛ підтвердили це відповідним відео, яке опублікували в день річниці повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

На ролику видно, як поступово українізується емблема клубу. Спочатку знизу логотипу замість "Луганск" появився "Луганськ", а потім і "Заря" стала "Зорею".

Клуб жодним чином не прокоментував таке рішення, а додав лише жовто-сині емодзі.

Відео дня

Упродовж російсько-української війни з 2014-го року вболівальники наголошували про важливість деросіянізації емблеми луганського колективу, а після початку повномасштабного вторгнення ця тема серед фанатів піднімалася ще частіше.

Клуб не реагував на звернення футбольної спільноти щодо логотипу, однак у минулому повністю перейшов на використання української мови на офіційному сайті та своїх офіційних сторінках в соцмережах.

Відзначимо, що клуб змінив емблему вперше за 13 років.

Нагадаємо, що після окупації Росією Луганська "Зоря" перебазувалася на підконтрольну Києву територію України. "Зоря" проводила свої домашні матчі у різних містах України, однак остаточно осіла у Запоріжжі, де грала у 2014-2021 роках.

У поточному розіграші Української Прем’єр-ліги "Зоря" посідає четверте місце, набравши 28 очок в 15 матчах. Луганці всього на два очки відстають від третього "Динамо" і другого "Шахтаря" (у "гірників" є ще два матчі у запасі).

Вперше з україномовною емблемою на грудях "Зоря" зможе зіграти 5 березня у матчі 16-го туру УПЛ проти "Ворскли".

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