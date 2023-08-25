Арбітр зустрічі скасував гол Караваєва в матчі проти "Бешикташа".

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" програло "Бешикташу" перший поєдинок двоматчевого протистояння в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував результат матчу і поскаржився на роботу арбітрів у цій грі.

"Хтось скаже, що я чіпляюся за суддівство. Але з такими помилками ми є чемпіонами за скасованими голами. І з "Бенфікою" в позаминулому сезоні так само скасували. Провели ту лінію, відмотали хвилину гри для того, щоб розглянути якийсь офсайд, якого насправді не було. В епізоді з пенальті, коли м'яч після удару з близької відстані змінив напрямок польоту і гравець "Бешикташа" головою влучив у притиснуту руку Попова, судді також приймали рішення на користь нашого суперника.

В цілому гра була хорошою з нашого боку, якщо виключити ті помилки, які, на жаль, повторюються. Ось це найбільше засмучує мене. Про це я розповідаю, але вони все одно є. Хороша гра була як в нашому виконанні, так і у суперника, але ми домінували, мали хороші моменти для взяття воріт. Але в таких епізодах, як зі скасованим голом, тобі немов підрізають крила, і дуже важко повернутися в гру. Ми це зробили, хлопці молодці, але результатом я незадоволений, як і нашими помилками.

У нас ще зберігаються шанси. Ми добре зіграли проти сильного суперника, який в технічному і фізичному плані, можливо, був краще нас, але ми за рахунок організації гри, самовіддачі, єдності зіграли добре проти них.

Будемо намагатися так само зіграти і в Стамбулі, у нас є позитивні моменти, але потрібно виключити ці помилки, які ми допускаємо в грі в обороні і які призводять до пропущених голів. Ми повинні зіграти в свою гру, протиставити супернику свою комбінаційну гру, вірити в те, що ми можемо домогтися потрібного результату.

Є ще другий матч, сподіваюся, що ми зіграємо добре, виграємо і повернемося в Бухарест, щоб грати поєдинки групової стадії Ліги конференцій", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, "Динамо" в номінально домашньому матчі програло "Бешикташу" з рахунком 2:3. Голами у складі "біло-синіх" відзначилися Микола Шапаренко та Волошин. Відзначимо, що суддя зустрічі скасував гол Олександра Караваєва після перегляду відеоповтору.

Матч-відповідь "Динамо" і "Бешикташа" відбудеться через тиждень - 31 серпня. Гра пройде в Стамбулі.

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