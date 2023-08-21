"Динамо" поступилося одеському клубу з рахунком 2:3.

У неділю, 20 серпня, в рамках четвертого туру Української Прем'єр-ліги, київське "Динамо" сенсаційно програло одеському "Чорноморцю".

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував результат цього поєдинку. Румунський фахівець зазначив, що його команді важко грати матчі через два дні на третій.

"Найважчими були помилки, які ми самі допустили. Вибачте за емоції, я дуже злий зараз після матчу. Важко було переїжджати з Бухареста до Одеси, важко грати через два дні на третій, але це не виправдання - ми повинні були перемагати в цій грі.

У попередньому матчі ми відіграли 120 хвилин, так що, наприклад, Ярмоленку, Сидорчуку було важко продовжувати гру, тим більше при такій спеці. Вони попросили заміну, і гравці, які вийшли на поле, повинні були додати і зробити все заради перемоги.

Та помилка, яку зробив Дячук, - це неприпустимо. Наші центральні захисники ще молоді, у них немає достатньо досвіду, і вони не можуть віддавати всі сили на полі, яких від них вимагають команда і я.

Водночас зазначу, що "Чорноморець" У цій зустрічі зіграв дуже організовано, у них був цілий тиждень, щоб підготуватися до цього поєдинку, на відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, у нас було безліч моментів, так само як і в другому таймі теж домінували на полі. Суперник грав на контратаках, без позиційних атак, і дуже якісно з цим впорався. Я не впевнений, мені ще потрібно подивитися повтор, але мені здається, що ще міг бути пенальті у ворота "Чорноморця".

Зараз ми ще шукаємо кандидатів на посилення центру захисту. Я ще повинен переговорити з президентом клубу. Ми даємо шанси нашим молодим захисникам, хоча об'єктивно їм ще потрібно рік-два для того, щоб вийти на той рівень, який повинен відповідати "Динамо" Київ", - наводить слова Мірчі Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, київське "Динамо" програло "Чорноморцю" в Одесі з рахунком 2:3. У складі "біло-синіх" голи забили Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко. За "моряків" відзначилися Авагімян, Штогрін і Ієде.

Свій наступний поєдинок підопічні Мірчі Луческу зіграють вже 24 серпня. В рамках плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" зустрінеться з турецьким "Бешикташем".

Матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" - "Верес", який повинен був пройти в найближчі вихідні, перенесений на невизначений термін.

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