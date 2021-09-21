Роберто Де Дзербі також висловив занепокоєння щодо роботи арбітрів.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі напередодні матчу за Суперкубок України висловився про свого майбутнього суперника.

Слова італійця приводить офіційний сайт "Шахтаря".

"Я прекрасно пам'ятаю ту "Брешію", коли її тренував Луческу. Я був маленьким, але пам'ятаю той час дуже добре. Це була прекрасна команда: дивитися на неї було задоволенням, оскільки вона любила розпочинати конструкцію з оборони, м'яч завжди рухався низом", - сказав Де Дзербі.

"Сьогодні, через роки, я бачу зовсім іншого Луческу. Зараз він любить грати довгими передачами, верхом, особливо боротися за другий м'яч. Але я ціную Луческу, тому що після стількох років у нього все так само є пристрасть до футболу. Треба цінувати те, що він досі працює на високому рівні. Луческу - розумна людина, хитра людина", - додав керманич "Шахтаря".

"Мені не подобається атмосфера, яка утворилася з арбітрами. Я приїхав сюди дуже тихо, і, повторюся, для мене честь бути тут, але я ніколи не говорю про суддів. Намагаюся просто концентруватися на тому, що ми робимо на полі. І мені не подобається, коли арбітри можуть зазнавати тиску від інших. Зараз я, звичайно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі "Динамо" з "Олександрією". Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається", - поскаржився Де Дзербі.

"Дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно. Завтра зіграють дуже сильні команди, тому все повинно бути на своєму місці, все повинно бути зроблено чесно. Сподіваюся, що сьогодні - останній раз, коли я розмовляв на цю тему, тому що я насправді її не люблю. Проте у мене є очі. І ще я, природно, слухаю, що відбувається навколо мене. Я поважаю усіх, але було б також правильно, щоб усі поважали мене і мою команду", - завершив думку Де Дзербі.

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Шахтар - Динамо: перед матчем

Спочатку матч за Суперкубок повинен був пройти 24 липня, але був перенесений на 22 вересня з ініціативи клубів.

"Динамо" зіграє в матчі як чемпіон України та володар Кубка країни. "Шахтар" побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

"Динамо" є чинним володарем трофею і вигравало його три рази поспіль.

Всього на рахунку киян 9 перемог у матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у "Шахтаря" - 8 перемог і 8 поразок.

У цьому сезоні "Шахтар" і "Динамо" один проти одного ще не грали, а в минулому команди обмінялися перемогами в УПЛ (3:0 на користь "Шахтаря" і 1:0 на користь "Динамо"), а у Суперкубку "Динамо" перемогло з рахунком 3:1.

Головним арбітром зустрічі призначено Андрія Коваленка. Він ще не працював на дуелях "Шахтаря" і "Динамо".

Автор: Артем Будрін