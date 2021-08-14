Новий сезон АПЛ розпочався лондонським дербі.

У стартовому поєдинку Англійської Прем'єр-ліги 2021-2022 відбулося дербі Лондону: "Арсенал" завітав у гості до "Брентфорду", котрий підвищився в класі, піднявшися з Чемпіоншипу до АПЛ. Протистояння неочікувано завершилося поразкою "канонірів".

У вищому дивізіоні "Брентфорд" не грав з 1947 року. 17 000 глядачів прийшли на нову арену "Брентфорд Ком'юніті Стедіум", щоб подивитися повернення клубу до АПЛ.

В "Арсеналу" були кадрові втрати: через травми команда Мікеля Артети не могла розраховувати на Обамеянга, Ляказетта й Габріеля. Зате за "канонірів" дебютував Бен Вайт, якого придбали в літнє міжсезоння за 58 мільйонів євро.

"Брентфорд" - "Арсенал" - 2:0

Голи: Канос, 22, Норгорд, 73

"Брентфорд": Рая, Аєр (Соренсен, 71), Янссон, Піннок, Канос, Оньєка (Бідструп, 80), Норгорд, Янельт, Генрі, Мбемо (Форсс, 86), Тоуні

"Арсенал": Лено, Тірні, Марі, Вайт, Чемберс (Тавареш, 82), Джака, Локонга, Мартінеллі (Нельсон, 71), Сміт-Роу, Пепе, Балогун (Сака, 58)

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Англійська Прем'єр-ліга: сезон 2021-2022

Титул чемпіона захищає "Манчестер Сіті". Підопічні Хосепа Гвардіоли мають нагоду виграти АПЛ вчетверте за п'ять років.

В елітний дивізіон промоушен здобули "Норвіч", "Уотфорд" та "Брентфорд". А вилетіли до Чемпіоншипу за підсумками минулого сезону "Шеффілд", "Фулхем" й "Вест Бромвіч".

Автор: Артем Будрін