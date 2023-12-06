Перемогу "Ліверпулю" принесли голи Вірджила ван Дейка та Домініка Собослая.

У середу, 6 грудня, відбувся поєдинок 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Шеффілд Юнайтед" приймав "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Бремолл Лейн" і завершилася перемогою гостей.

Підопічні Юргена Клоппа відкрили рахунок на 37-й хвилині поєдинку - Вірджил ван Дейк відправив м'яч у сітку воріт суперника після навісу з кутового у виконанні Трента Александра-Арнольда. На 90+5-й хвилині угорський півзахисник Домінік Собослай подвоїв перевагу "червоних", забивши після передачі Дарвіна Нуньєса.

Відео дня

"Шеффілд Юнайтед" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Ван Дейк, 37, Собослай, 90+5

"Ліверпуль" набрав 34 очки і закріпився на другій позиції в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Шеффілд Юнайтед" з 5 балами займає 20-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" зіграє проти "Крістал Пелас", а "Шеффілд Юнайтед" зустрінеться з "Брентфордом".

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