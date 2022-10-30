"Ліверпуль" опустився на дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 29 жовтня, в рамках 14-го туру чемпіонату Англії з футболу "Ліверпуль" на своєму полі приймав одного з аутсайдерів АПЛ - "Лідс Юнайтед".

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:1.

Перший гол у поєдинку забив форвард "Лідса" Родріго, який скористався поганим пасом захисника "Ліверпуля" Гомеса і воротаря Аліссона. Через кілька хвилин "червоні" зрівняли рахунок, автором гола став Мохамед Салах, який на кутовому першим зорієнтувався і забив.

У другому таймі господарі домінували, проте забив "Лідс". Саммервілл прийняв м'яч у штрафному майданчику, пройшов і забив, принісши перемогу своїй команді.

"Ліверпуль" - "Лідс" - 1:2

Голи: Салах, 14 - Родріго, 4, Саммервілл, 89

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Мілнер, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабіньо (Хендерсон, 61), Елліот, Тіаго, Фірміно, Салах, Нуньєс

"Лідс": Мельє, Крістенсен, Кох, Купер, Стрейк, Адамс, Рока Хунке, Гаррісон (Ньонто, 72), Ааронсон, Саммервілл (Ейлінг, 90+1), Родріго (Бамфорд, 52)

Попередження: Саммервілл, 90

Огляд матчу:

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував поразку своєї комади.

"Це була справжня невдача. Я думав, що ми дійсно добре стартували, а потім пропустили дивний гол. Потім ми зрівняли рахунок, але з якоїсь причини це не повернуло нам впевненість. Ми з усіх сил намагалися контролювати гру, але віддавали занадто багато м'ячів. Це через індивідуальні помилки? Командна гра завжди складається з індивідуальних дій. Одне тягне за собою інше. Ми не повинні були так захищатися, як в моменті при другому Голі, але ми це зробили, тому програли", - наводить слова Клоппа BBC.

Після цієї перемоги "Лідс" набрав 12 очок і покинув зону вильоту, посівши 15-е місце турнірної таблиці. "Ліверпуль", у якого 16 очок, опустився на дев'яту сходинку.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" 6 листопада зіграє проти лондонського "Тоттенхема". "Лідс" днем раніше прийме на своєму полі "Борнмут".

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