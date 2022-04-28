Гравець "Ліверпуля" Садіо Мане повторив досягнення легендарного Дідьє Дрогба.

У середу, 27 квітня, на знаменитому стадіоні "Енфілд" відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Ліверпуль" протистояв "Вільярреалу". Гра завершилася тріумфом господарів поля з рахунком 2:0.

Перший тайм матчу завершився з рахунком 0:0, проте на боці команди Юргена Клоппа була істотна статистична перевага. За першу половину зустрічі мерсисайдці завдали 15 ударів по воротах суперника, в той час як іспанці - всього один. Крім того, в першому таймі "Ліверпуль" володів м'ячем 63% часу і записав на свій рахунок удар в каркас воріт "Вільярреала".

"Ліверпуль" відкрив рахунок у матчі на 53-й хвилині. Джордан Хендерсон виконав подачу з флангу, а захисник "Вільярреала" Первіс Еступіньян підставив ногу і зрізав м'ячь"за комір" своєму голкіперу. На 55-й хвилині "Ліверпуль" подвоїв перевагу на табло. Автором голу став Садіо Мане, асистував йому Мохамед Салах. При цьому мерсисайдці забили ще кілька голів, які не були зараховані через офсайд.

"Ліверпуль" - "Вільярреал" - 2:0

Голи: Еступіньян, 53 (аг), Мане, 55

"Ліверпуль": Аліссон, Александр-Арнольд (Гомес, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Фабіньо, Алькантара, Салах, Мане (Жота, 72), Діас (Орігі, 81)

"Вільярреал": Рульї, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян (Трігерос, 72), Чуквуезе (Діа, 72), Парехо (Орьє, 72), Капу, Коклен (Педраса, 57), Ло Чельсо, Данджума (Алькасер, 86)

Попередження: ван Дейк (32) - Еступіньян (47), Ло Чельсо (62)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що завдяки забитому м'ячу в цій грі, форвард "Ліверпуля" Садіо Мане повторив рекорд Дідьє Дрогба за голами в плей-офф Ліги чемпіонів серед африканських гравців. Обидва футболісти забили по 14 голів

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері:

"Ми хотіли перемогти, контролювати гру, але нам не дозволили. На нашому стадіоні все буде інакше. Ми постараємося створити їм більше проблем. Це "Ліверпуль", сильна команда, фаворит. Але ми знаємо, що здатні з ним змагатися. Думаю, наступного тижня шанси у нас будуть".

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп:

"Ми добре рухалися в першому таймі. Потрібно було зберігати позитивний настрій і мислення. Все склалося вдало. Тепер поїдемо в гості до "Вільярреалу" і постараємося вийти у фінал. Потрібно зберігати повну бойову готовність і стовідсотковий настрій, щоб провести матч-відповідь так само, як перший".

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/2022 "Вільярреал" - "Ліверпуль" пройде 3 травня у Вільярреалі (Іспанія).

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