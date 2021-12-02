Команда Юргена Клоппа стабільно демонструє результативну гру.

"Ліверпуль" 1 грудня в рамках АПЛ розгромив "Евертон" з рахунком 4:1 і встановив рекорд англійських клубів.

Про це повідомляє Gracenore в Twitter.

Команда Юргена Клоппа стала першим представником вищого дивізіону чемпіонату Англії, кому вдалося забити два або більше голів у 18 матчах поспіль у всіх турнірах.

"Ліверпуль" побив рекорд "Саутгемптона", який тримався з 1927 року і налічував 17 матчів.

Дана серія "Ліверпуля" триває протягом трьох місяців. За цей час "червоні" здобули 14 перемог при трьох нічиїх і одній поразці.

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"Ліверпуль": результати сезону

Після 14 турів в таблиці АПЛ "Ліверпуль" займає третє місце, на 1 очко відстаючи від "Манчестер Сіті" і на 2 - від "Челсі".

У Лізі чемпіонів мерсисайдці після п'яти турів вже гарантували собі вихід в плей-оф з першого місця в групі з "Порту", "Міланом" і "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа набрала максимальну кількість очок.

У Кубку англійської ліги "Ліверпуль" вийшов до чвертьфіналу, де в грудні зіграє з "Лестером".

Автор: Антон Дудар