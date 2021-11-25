Гол Роберта Левандовскі у ворота "Динамо" посів лише друге місце.

З 23 по 24 листопада були зіграні матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Цей тур подарував безліч красивих голів, а найкращим було визнано гол Тіаго Алькантари.

Потужний постріл з дальньої дистанції від хавбека "Ліверпуля" у ворота "Порту" не залишив шансів іншим претендентам і переміг у номінації кращий гол тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду іспанський хавбек "червоних" випередив нападника "Баварії" Роберта Левандовскі, який вразив ворота київського "Динамо" ударом через себе, а також Сільвана Хефті з "Янг Бойз" і Педру Гонсалвеша з лісабонського "Спортінга", які забивали у ворота "Аталанти" і "Боруссі" Д відповідно.

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

Нагадаємо, "Ліверпуль" обіграв "Порту" в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

Читайте також Ліга чемпіонів: відео всіх голів ігрового дня 24 листопада Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Володимир Медяник