Жеребкування наступного раунду Кубка Англії відбудеться 8 січня.

У неділю, 7 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Арсенал" приймав "Ліверпуль".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа.

У першому таймі команди створили чимало гольових моментів, проте реалізувати їх не змогли. Найближче в першій половині зустрічі до голу був Трент Александр-Арнольд. М'яч після удару захисника "Ліверпуля" влучив у поперечину.

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Перемогу "Ліверпуль" оджержав завдяки двом голам в кінцівці зустрічі. Спочатку на 80-й хвилині захисник "Арсеналу" Якуб Ківіор вивів "червоних" вперед, забивши м'яч у власні ворота. Потім крапку в грі поставив Луїс Діас, який забив другий гол у ворота лондонського клубу на 90+5-й хвилині після передачі Діогу Жоти.

"Арсенал" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Ківіор, 80 аг, Діас, 90+5

Суперник "Ліверпуля" в 1/16 фіналу стане відомий після жеребкування, яке відбудеться 8 січня. Матчі цієї стадії пройдуть 27 і 28 січня.

Відзначимо, що поєдинок проти "Ліверпуля" пропустив український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета дав українцю час відновитися після невеликого пошкодження.

"Арсенал" свій наступний поєдинок зіграє 20 січня проти "Крістал Пелас" в рамках 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" 10 січня зустрінеться з "Фулхемом" в рамках Кубка ліги, потім 21 січня зіграє проти "Борнмута" в АПЛ.

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