Мессі скромно прокоментував, як розгромив збірну Алжиру

Загалом за свою збірну Мессі забив 914 голів.

Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі скромно відреагував на повторення бомбардирського рекорду Чемпіонату світу з футболу, яке він оформив у матчі проти збірної Алжиру.

У коментарі після гри він назвав своє досягнення лише статистикою. "Це честь бути там, бо це означає бути поруч із Клозе. Роналду теж є. Я не думаю, що це щось означає [для мене], наприклад Мбаппе у своєму матчі забив два голи. Це лише статистика і нічого більше", - сказав зірковий футболіст.

"Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть з дитинства. Коли я в хорошій формі, я викладаюсь на повну", - додав восьмиразовий володар "Золотого м'яча".

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Як зазначив 24 Канал, після хеттрику у матчі проти Алжиру у Мессі та німецького футболіста Мирослава Клозе по 16 голів на Чемпіонатах світу. При цьому аргентинець отримає нагоду обійти Клозе вже 22 червня, коли його збірна вийде на матч проти Австрії.

Хеттрик Мессі проти збірної Алжиру

Напередодні Мессі самотужки розгромив алжирську збірну. Тепер аргентинець у свої 38 років став найстаршим автором хет-трику в історії Чемпіонатів світу.

Також вражає те, що він забивав найбільшій кількості команд на Мундіалях – 11 різних збірних на 6 Чемпіонатах.

Загалом за свою збірну Мессі забив 914 голів.

Чемпіонат світу з футболу в США

Чемпіонат світу з футболу зараз у самому розпалі: він проходить з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір уперше в історії приймають одночасно три країни – США, Канада та Мексика, а кількість учасників розширилася до рекордних 48 збірних.

Українська збірна не змогла пробитися до фінальної частини світової першості, поступившись Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф європейської кваліфікації.

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