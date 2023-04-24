Український півзахисник Руслан Малиновський результативними діями не відзначився.

У неділю, 23 квітня, відбувся центральний поєдинок 32-го туру французької Ліги 1 між "Марселем" і "Ліоном".

Гра проходила на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Марселя" - на 44-й хвилині відзначився турецький півзахисник Дженгіз Ундер.

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На 68-й хвилині Александр Ляказетт забив гол у ворота "Марселя" і зрівняв рахунок. Матч йшов до нічиєї, коли на останніх секундах компенсованого часу результативну помилку зробили захисники господарів: збираючись винести м'яч подалі від воріт після флангового навісу, Сіналі Дьоманде влучив прямо в Мало Гюсто, який і став автором гола у свої ворота.

"Ліон" - "Марсель" - 1:2

Голи: Ляказетт, 68 - Ундер, 44, Густо, 90+1 автогол

"Ліон": Антоні Лопеш, Діоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфіко, Тіаго Мендес (Лепенан, 81), Толіссо, Какре, Шеркі (Жеффіньо, 80), Барколя (Густо, 80), Ляказетт

"Марсель": Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго, Балерді, Каборе, Верету, Малиновський (Вітінья, 83), Ронжьє, Ундер, Санчес

Попередження: Діоманде (30), Колашинац (55), Толіссо (56)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський вийшов на поле в основному складі, проте покинув його на 83-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Статистичний портал Whoscored оцінив гру Малиновського в 6,8 бала.

У цьому сезоні українець провів у Лізі 1 15 матчів, відзначився одним забитим м'ячем.

Після 32-х турів "Марсель" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції з 67 балами в активі. "Ліон" набрав 50 очок і займає 7-е місце.

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