У кожному турнірі боротьбу продовжить по 24 команди.

9 грудня завершився груповий етап у двох єврокубкових турнірах УЄФА - Лізі Європи та Лізі конференцій.

Команди, які посіли перші місця у своїх групах Ліги Європи, вийшли відразу до 1/8 фіналу турніру. В 1/16 фіналу (стикових матчах плей-оф) зіграють команди, що зайняли другі місця в ЛЄ, а також вісім команд, які стали третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів.

За аналогічним принципом був сформований склад учасників плей-оф Ліги конференцій, з єдиною різницею - в турнір опустилися вісім команд, що стали третіми в Лізі Європи, а не Лізі чемпіонів.

Українські клуби в плей-офф турнірів не зіграють.

ЛІГА ЄВРОПИ. Учасники плей-оф

Пробилися в 1/8 фіналу з перших місць в ЛЄ: "Ліон", "Монако" (обидві - Франція), "Байєр", "Айнтрахт" Ф (обидві - Німеччина), "Галатасарай" (Туреччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Вест Хем" (Англія), "Спартак" (Росія)

Пробилися в 1/16 фіналу з других місць в ЛЄ: "Реал Сосьєдад", "Бетіс"(обидві - Іспанія), "Наполі", "Лаціо" (обидві - Італія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Олімпіакос" (Греція), "Брага" (Португалія), "Динамо" Загреб (Хорватія)

Пробилися в 1/16 фіналу з третіх місць в ЛЧ: "Барселона", "Севілья" (обидві - Іспанія), "РБ Лейпциг", "Боруссія" Д (обидві - Німеччина), "Аталанта" (Італія), "Зеніт" (Росія), "Порту" (Португалія), "Шериф" (Молдова)

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ. Учасники плей-оф

Пробилися в 1/8 фіналу з перших місць в ЛК: "АЗ Алкмаар", "Фейєноорд"(обидві - Нідерланди), "Копенгаген" (Данія), "Рома" (Італія), "Гент" (Бельгія), ЛАСК (Австрія), "Ренн" (Франція), "Базель" (Швейцарія)

Пробилися в 1/16 фіналу з других місць в ЛК: "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Партизан" (Сербія), "Буде-Глімт" (Норвегія), "Раннерс" (Данія), "Славія"(Чехія), ПАОК (Греція), "Карабах" (Азербайджан), "Вітесс"(Нідерланди) / "Тоттенхем" (Англія)

Пробилися в 1/16 фіналу з третіх місць в ЛЄ: "Спарта" (Чехія), "Лестер"(Англія), "Фенербахче" (Туреччина), ПСВ (Нідерланди), "Марсель" (Франція), "Селтік" (Шотландія), "Рапід" (Австрія), "Мітьюлланд" (Данія)

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В 1/16 фіналу в обох турнірах 16 команд розіграють вісім путівок до наступного етапу, де приєднаються до восьми вже відомих учасників 1/8 фіналу.

Плей-оф Ліги Європи та Ліги конференцій: коли жеребкування і матчі

Жеребкування стикових матчів плей-оф (1/16 фіналу) обох турнірів пройде 13 грудня.

Матчі цієї стадії пройдуть 17 і 24 лютого

Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 25 лютого.

Автор: Антон Дудар