"Барселона" не змогла здолати "Айнтрахт" на виїзді.

7 квітня були зіграні перші матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Боротьбу за трофей на цьому етапі ведуть вісім колективів, серед яких "Аталанта" Руслана Малиновського і "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Команди українських футболістів завершили свої матчі з однаковим рахунком - 1:1.

"Аталанта" в гостях зіграла внічию з німецьким "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" - "Аталанта" - 1:1

Голи: Муріель, 17 - Орбан, 58

Рахунок матчу відкрив на 17-й хвилині Луїс Муріель, але німці зуміли відігратися в другій половині зустрічі - відзначився Віллі Орбан.

Українець Руслан Малиновський провів весь матч у запасі.

Огляд матчу:

"Вест Хем" на своєму полі приймав французький "Ліон".

"Вест Хем" - "Ліон" - 1:1

Голи: Боуен 52 - Ндомбеле 66

Вилучення: Крессуелл 45+3 (Вест Хем)

Весь другий тайм "молотобійці" провели в меншості. Сам Ярмоленко провів весь матч на лавці запасних.

Голами в цьому протистоянні відзначилися: Боуен на 52-й хвилині у складі англійського клубу і Ндомбеле на 66-й хвилині - у французів.

Огляд матчу:

В інших матчах, "Барселона" на виїзді не зуміла обіграти "Айнтрахт", незважаючи на те, що каталонці завершували матч у більшості. "Брага" вдома мінімально обіграла "Рейнджерс".

"Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1

Голи: Кнауфф 48 - Ферран Торрес 66

Вилучення: Тута 78 (Айнтрахт)

Огляд матчу:

"Брага" - "Рейнджерс" - 1:0

Гол: Руїс 40

Огляд матчу:

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 14 квітня.

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