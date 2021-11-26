25 листопада пройшов п'ятий тур групового етапу Ліги Європи.
Андрій Ярмоленко у складі "Вест Хему" забив гол віденському "Рапіду". Українець провів на полі всі 90 хвилин.
Результати матчів
Група A
"Брондбю" - "Ліон" - 1:3
"Рейнджерс" - "Спарта" Прага - 2:0
Положення команд: "Ліон" - 15 очок, "Рейнджерс" - 7, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 2
Група B
ПСВ - "Штурм Грац" - 2:0
"Монако" - "Реал Сосьєдад" - 2:1
Положення команд: "Монако" - 11 очок, ПСВ - 8, "Реал Сосьєдад" - 6, "Штурм Грац" - 1
Група C
"Спартак" (Москва) - "Наполі" - 2:1
"Лестер" - "Легія" - 3:1
Положення команд: "Лестер" - 8 очок, "Спартак" - 7, "Наполі" - 7, "Легія" - 6
Група D
"Олімпіакос" - "Фенербахче" - 1:0
"Айнтрахт" - "Антверпен" - 2:2
Положення команд: "Айнтрахт" - 11 очок, "Олімпіакос" - 9, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 2
Група E
"Локомотив" (Москва) - "Лаціо" - 0:3
"Галатасарай" - "Марсель" - 4:2
Положення команд: "Галатасарай" - 11 очок, "Лаціо" - 8, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2
Група F
"Црвена Звезда" - "Лудогорець" - 1:0
"Мідтьюлланн" - "Брага" - 3:2
Положення команд: "Црвена Звезда" - 10 очок, "Брага" - 9, "Мідтьюлланн" - 8, "Лудогорець" - 1
Група G
"Бетіс" - "Ференцварош" - 2:0
"Баєр" - "Селтік" - 3:2
Положення команд: "Баєр" - 13 очок, "Бетіс" - 10, "Селтік" - 6, "Ференцварош" - 0
Група Н
"Динамо" (Загреб) - "Генк" - 1:1
"Рапід" - "Вест Хем" - 0:2
Положення команд: "Вест Хем" - 13 очок, "Динамо" - 7, "Генк" - 5, "Рапід" - 3
Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.