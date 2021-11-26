Ліга Європи: результати 5-го тура групового етапу (відео)

"Монако" обіграв "Реал Сосьєдад", а "Лаціо" виграв у "Локомотива".

25 листопада пройшов п'ятий тур групового етапу Ліги Європи. Андрій Ярмоленко у складі "Вест Хему" забив гол віденському "Рапіду". Українець провів на полі всі 90 хвилин. Результати матчів Група A "Брондбю" - "Ліон" - 1:3 "Рейнджерс" - "Спарта" Прага - 2:0 Положення команд: "Ліон" - 15 очок, "Рейнджерс" - 7, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 2 Група B ПСВ - "Штурм Грац" - 2:0 "Монако" - "Реал Сосьєдад" - 2:1 Положення команд: "Монако" - 11 очок, ПСВ - 8, "Реал Сосьєдад" - 6, "Штурм Грац" - 1 Група C "Спартак" (Москва) - "Наполі" - 2:1 "Лестер" - "Легія" - 3:1 Положення команд: "Лестер" - 8 очок, "Спартак" - 7, "Наполі" - 7, "Легія" - 6 Група D "Олімпіакос" - "Фенербахче" - 1:0 "Айнтрахт" - "Антверпен" - 2:2 Положення команд: "Айнтрахт" - 11 очок, "Олімпіакос" - 9, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 2 Група E "Локомотив" (Москва) - "Лаціо" - 0:3 "Галатасарай" - "Марсель" - 4:2 Положення команд: "Галатасарай" - 11 очок, "Лаціо" - 8, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2 Група F "Црвена Звезда" - "Лудогорець" - 1:0 "Мідтьюлланн" - "Брага" - 3:2 Положення команд: "Црвена Звезда" - 10 очок, "Брага" - 9, "Мідтьюлланн" - 8, "Лудогорець" - 1 Група G "Бетіс" - "Ференцварош" - 2:0 "Баєр" - "Селтік" - 3:2 Положення команд: "Баєр" - 13 очок, "Бетіс" - 10, "Селтік" - 6, "Ференцварош" - 0 Група Н "Динамо" (Загреб) - "Генк" - 1:1 "Рапід" - "Вест Хем" - 0:2 Положення команд: "Вест Хем" - 13 очок, "Динамо" - 7, "Генк" - 5, "Рапід" - 3 Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter