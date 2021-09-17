"Лаціо" програв "Галатасараю", а "Ліон" обіграв "Рейнджерс".

16 вересня пройшов перший тур групового етапу Ліги Європи.

В центральному поєдинку "Лестер" та "Наполі" між собою зіграли внічию. Видовищним вийшло протистояння між "Селтіком" та "Бетісом". Лідер збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" обіграти загребське "Динамо". Українець вийшов на заміну та зіграв заключні 10 хвилин.

Ще один футболіст збірної України Олександр Зубков зіграв 86 хвилин за "Ференцварош" в матчі проти "Баєра". Українець Ігор Харатін провів 59 хвилин за свій новий клуб "Легію" проти московського "Спартака".

Результати матчів

Група A

"Рейнджерс" - "Ліон" - 0:2

"Брондбю" - "Спарта" Прага - 0:0

Група B

"Монако" - "Штурм Грац" - 1:0

ПСВ - "Реал Сосьєдад" - 2:2

Група C

"Лестер" - "Наполі" - 2:2

"Спартак" (Москва) - "Легія" - 0:1

Група D

"Олімпіакос" - "Антверпен" - 2:1

"Айнтрахт" - "Фенербахче" - 1:1

Група E

"Галатасарай" - "Лаціо" - 1:0

"Локомотив" (Москва) - "Марсель" - 1:1

Група F

"Црвена Звезда" - "Брага" - 2:1

"Мідтьюлланн" - "Лудогорець" - 1:1

Група G

"Бетіс" - "Селтік" - 4:3

"Баєр" - "Ференцварош" - 2:1

Група Н

"Динамо" (Загреб) - "Вест Хем" - 0:2

"Рапід" - "Генк" - 0:1

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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті "Севілья" на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Артем Будрін