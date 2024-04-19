Український голкіпер не зміг відбити жодного удару в післяматчевій серії пенальті.

Ввечері, 18 квітня, пройшли матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Головною сенсацією за сумою двох матчів став виліт Ліверпуля від італійської Аталанти.

Підопічні Клоппа їхали в Бергамо з необхідністю відіграти три м'ячі після вкрай розгромної поразки на власному стадіоні. Втім, господарі дали відіграти лише один м'яч, то ж за підсумком двох зустрічей, Аталанта прямує далі.

Єдина серія пенальті відбулася в матчі Марсель-Бенфіка, де на воротах за гостей стояв український голкіпер Анатолій Трубін. Португальска команда їхала в гості з мінімальною перевагою в один м'яч, яку Марсель зміг компенсувати. За загальним рахунком 2:2 команди перейшли до серії пенальті, де Трубін не зміг повторити нещодавній успіх Андрія Луніна та не відбив жодного удару. Марсель же переміг у цій серії з рахунком 4:2.

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В італійському дербі між Ромою та Міланом, римляни на власному стадіоні швидко забили два м'ячі, проте залишилися у меншості вже на 33-й хвилині – поле покинув Зекі Челік. Гості ж змогли реалізувати кількісну перевагу лише один раз, під завершення гри. То ж із загальним рахунком 3:1 Рома проходить до півфіналу.

У четвертій зустрічі продовжує свою безпрограшу ходу Баєр – німецький клуб зіграв в нічию 1:1 з Вест Гемом, а за сумою двох матчів, обіграв англійців з рахунком 3:1.

У півфіналі, який відбудеться 2 травня, Марсель зіграє проти Аталанти, а Баєр позмагається за вихід у фінал з Ромою.

Єврокубки тривають: важливі новини

Напередодні також стали відомі всі півфіналісти Ліги Європи. Так, за вихід у фінал ПСЖ позмагається з дортмундською Борусією. А Реал Мадрид з Андрієм Луніним зіграє проти кризової Баварії Тухеля.

До слова, напередодні чвертьфіналів букмекери оновили фаворитів на змагання – щонайменше дві їхні ставки не зіграли. Так, головний претендент на перемогу в ЛЧ Манчестер Сіті вилетів від Реал Мадриду. А Борусія навпаки вийшла у півфінал, обігравши Атлетіко.

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