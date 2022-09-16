Представляємо результати всіх матчів 2-го туру Ліги Європи та відео всіх голів.

У четвер, 15 вересня, відбулися матчі другого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА.

Головною сенсацією дня стала принизлива поразка римського "Лаціо" у грі з данським "Мідтьюлланном". Також з великим рахунком програв колишній суперник "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів - "Штурм". Австрійський клуб пропустив шість голів від нідерландського "Феєнорда".

Сенсаційно в цьому турі програв і єдиний представник України на цій стадії Ліги Європи - київське "Динамо". "Біло-сині" в номінально домашньому матчі мінімально поступилися кіпрському клубу АЕК Ларнака.

Відео дня

Ліга Європи. 2-й тур. Всі результати

Група А

"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Цюріх" (Швейцарія) - 2:1

"Арсенал" - ПСВ - матч перенесено

Положення команд: 1. "Буде-Глімт" - 4 (очки), 2. "Арсенал" - 3, 3. ПСВ - 1, 4. "Цюріх" - 0

Група B

"Динамо" (Україна) - АЕК Ларнака ( Кіпр) - 0:1

"Ренн" (Франція) - "Фенербахче" (Туреччина) - 2:2

Положення команд: 1. "Фенербахче" - 4, 2. "Ренн" - 4, 3. АЕК Ларнака - 3, "Динамо" - 0.

Група C

"Бетіс" (Іспанія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 3:2

"Рома" (Італія) - "ХІК" (Фінляндія) - 3:0

Положення команд: 1. "Бетіс" - 6, 2. "Лудогорец" - 3, 3. "Рома" - 3, 4. "ХІК" - 0.

Група D

"Брага" (Португалія) - "Уніон Берлін" (Німеччина) - 1:0

"Роял Уніон" (Бельгія) - "Мальме" (Швеція) - 3:2

Положення команд: 1. "Брага" - 6, 2. "Роял Уніон" - 6, 3. "Уніон Берлін" - 0, 4. "Мальме" - 0.

Група E

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Омонія" (Кіпр) - 2:1

"Шериф" (Молдова) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:2

Положення команд: 1. "Реал Сосьєдад" - 6, 2. "Манчестер Юнайтед" - 3, 3. "Шериф" - 3, 4. "Омонія" - 0.

Група F

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Штурм" (Австрія) - 6:0

"Мідтьюлланн" (Данія) - "Лаціо" (Італія) - 5:1

Положення команд: 1. "Феєнорд" - 3, 2. "Мідтьюлланн" - 3, 3. "Лаціо" - 3, 4. "Штурм" - 3.

Група G

"Карабах" (Азербайджан) - "Нант" (Франція) - 3:0

"Олімпіакос" (Греція) - "Фрайбург" (Німеччина) - 0:3

Положення команд: 1. "Фрайбург" - 6, 2. "Карабах" - 3, 3. "Нант" - 3, 4. "Олімпіакос" - 0.

Група H

"Монако" (Франція) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:1

"Трабзонспор" (Туреччина) - "Црвена Звєзда" (Сербія) - 2:1

Положення команд: 1. "Ференцварош" - 6, 2. "Трабзонспор" - 3, 3. "Монако" - 3, 4. "Црвена Звєзда" - 0.

Відео всіх голів 2-го туру Ліги Європи:

Матчі третього туру групового турніру Ліги Європи заплановані на 6 жовтня.

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