Емблема Колоса / фото ФК Колос
Український клуб "Колос" дізнався потенційних суперників у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
"Колос" може зіграти проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Матчі цього раунду відбудуться 19 і 26 серпня.
Відзначимо, що для виходу в раунд плей-офф "Колосу" необхідно пройти казахстанський "Шахтар" (Караганда) в третьому відбірковому раунді (поєдинки пройдуть 5 серпня і 12 серпня).
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Україна в Лізі конференцій
- З другого раунду кваліфікації в новому турнірі УЄФА стартувала "Ворскла". Полтавці за сумою двох зустрічей програли фінському клубу "КуПС".
- "Колос" стартує в турнірі з 3-го раунду кваліфікації. Щоб потрапити в груповий етап, клубу з Ковалівки потрібно пройти два відбіркових раунди.
- У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи