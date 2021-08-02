Ліга конференцій УЄФА: стало відомо, з ким може зіграти український Колос у раунді плей-офф

Відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Український клуб "Колос" дізнався потенційних суперників у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. "Колос" може зіграти проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів. Матчі цього раунду відбудуться 19 і 26 серпня. Відзначимо, що для виходу в раунд плей-офф "Колосу" необхідно пройти казахстанський "Шахтар" (Караганда) в третьому відбірковому раунді (поєдинки пройдуть 5 серпня і 12 серпня). Читайте такожСуперник для Зорі: результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи Україна в Лізі конференцій З другого раунду кваліфікації в новому турнірі УЄФА стартувала "Ворскла". Полтавці за сумою двох зустрічей програли фінському клубу "КуПС".

"Колос" стартує в турнірі з 3-го раунду кваліфікації. Щоб потрапити в груповий етап, клубу з Ковалівки потрібно пройти два відбіркових раунди.

У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи Автор: Антон Дудар

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