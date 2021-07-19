Ліга конференцій УЄФА: стали відомі потенційні суперники українських клубів у кваліфікації

У третьому раунді кваліфікації точно зіграє "Колос" і може зіграти "Ворскла".

19 липня відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації нового єврокубка - Ліги конференцій. На цій стадії Україну точно представлятиме "Колос" , а також може зіграти "Ворскла", якщо пройде фінський клуб у другому відбірковому раунді. У третьому раунді кваліфікації "Колос" зіграє з переможцем пари "ФКСБ"(Румунія) - "Шахтар" Караганда (Казахстан). "Ворскла" може зустрітися з переможцем пари "Астана" (Казахстан) - "Аріс" (Греція). Матчі 2-го раунду кваліфікації пройдуть 22 і 29 липня. Читайте такожШахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів Поєдинки 3-го раунду заплановані на 5 і 12 серпня. Україна в Лізі конференцій УЄФА У сезоні 2021-2022 Ліга конференцій проводиться вперше. Це третій за рівнем єврокубковий турнір під егідою УЄФА.

Щоб потрапити в груповий етап турніру, "Ворсклі" необхідно пройти три раунди кваліфікації, а "Колосу" - два.

У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи.

Всього на груповому етапі турніру зіграє 32 команди. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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