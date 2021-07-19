Гравці Колоса / фото ФК Колос

19 липня відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації нового єврокубка - Ліги конференцій.

На цій стадії Україну точно представлятиме "Колос" , а також може зіграти "Ворскла", якщо пройде фінський клуб у другому відбірковому раунді.

У третьому раунді кваліфікації "Колос" зіграє з переможцем пари "ФКСБ"(Румунія) - "Шахтар" Караганда (Казахстан).

"Ворскла" може зустрітися з переможцем пари "Астана" (Казахстан) - "Аріс" (Греція).

Матчі 2-го раунду кваліфікації пройдуть 22 і 29 липня.

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Поєдинки 3-го раунду заплановані на 5 і 12 серпня.

Україна в Лізі конференцій УЄФА

  • У сезоні 2021-2022 Ліга конференцій проводиться вперше. Це третій за рівнем єврокубковий турнір під егідою УЄФА.
  • Щоб потрапити в груповий етап турніру, "Ворсклі" необхідно пройти три раунди кваліфікації, а "Колосу" - два. 
  • У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи.
  • Всього на груповому етапі турніру зіграє 32 команди.

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Автор: Антон Дудар