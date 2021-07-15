Полтавці першими з українських клубів стартують у єврокубках.

15 липня відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. За їх підсумками свого суперника дізналася полтавська "Ворскла".

Полтавці зіграють проти фінського клубу "КуПС".

У першому раунді кваліфікації "КуПС" за сумою двох зустрічей пройшов вірменський клуб "Ноа" - 0:1, 5:0.

Свої матчі проти фінського клубу "Ворскла" проведе 22 і 29 липня.

У минулому сезоні "КуПС" став бронзовим призером чемпіонату Фінляндії.

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Україна в Лізі конференцій УЄФА: що потрібно знати

"Ворскла" стане одним з двох представників України у кваліфікації турніру.

Другим буде "Колос", який стартує з третього раунду кваліфікації. Свого потенційного суперника він дізнається 19 липня, а матчі цієї стадії пройдуть 5 і 12 серпня.

Щоб потрапити в груповий етап турніру, "Ворсклі" необхідно пройти три раунди кваліфікації, а "Колосу" - два.

У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар