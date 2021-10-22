Ліга конференцій: результати всіх матчів 21 жовтня (відео)

"Вітесс", "Карабах" та "Гент" здобули перемоги в 3-му турі.

21 жовтня пройшов 3-й тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Луганська "Зоря" виграла в болгарського ЦСКА, а норвезький "Буде-Глімт" знищив італійську "Рому". Результати матчів Група A ХІК (Фінляндія) - "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - 0:5 "Алашкерт" (Вірменія) - ЛАСК (Австрія) - 0:3 Положення команд: "Маккабі" - 7 очок, ЛАСК - 7, ХІК - 3, "Алашкерт" - 0 Група B "Анортосіс" (Кіпр) - "Флора" (Естонія) - 2:2 "Партизан" (Сербія) - "Гент" (Бельгія) - 0:1 Положення команд: "Гент" - 6 очок, "Партизан" - 6, "Анортосіс" - 1, "Флора" - 1 Група C "Буде-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) - 6:1 ЦСКА (Болгарія) - "Зоря" (Україна) - 0:1 Положення команд: "Буде-Глімт" - 7 очок, "Рома" - 6, "Зоря" - 3, ЦСКА - 1 Група D "ЧФР Клуж" (Румунія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - 0:1 "Яблонець" (Чехія) - "Раннерс" (Данія) - 2:2 Положення команд: "АЗ Алкмар" - 7 очок, "Яблонець" - 4, "Раннерс" - 3, "ЧФР Клуж" - 1 Група E "Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Славія" (Чехія) - 1:0 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Уніон" (Німеччина) - 3:1 Положення команд: "Феєнорд" - 7 очок, "Маккабі Хайфа" - 4, "Славія" - 3, "Уніон" - 3 Група F "Копенгаген" (Данія) - ПАОК (Греція) - 1:2 "Слован" (Словаччина) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 2:0 Положення команд: ПАОК - 7 очок, "Копенгаген" - 6, "Слован" - 4, "Лінкольн Ред Імпс" - 0 Група G "Вітесс" (Нідерланди) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:0 "Мура" (Словенія) - "Ренн" (Франція) - 1:2 Положення команд: "Ренн" - 7 очок, "Вітесс" - 6, "Тоттенхем" - 4, "Мура" - 0 Група Н "Базель" (Швейцарія) - "Омонія" (Кіпр) - 3:1 "Карабах" (Азербайджан) - "Кайрат Алмати" (Казахстан) - 2:1 Положення команд: "Базель" - 7 очок, "Карабах" - 4, "Кайрат" - 1, "Омонія" - 1 Читайте такожЛіга Європи: результати 3-го тура групового етапу (відео) Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Артем Будрін

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