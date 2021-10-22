21 жовтня пройшов 3-й тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА.
Луганська "Зоря" виграла в болгарського ЦСКА, а норвезький "Буде-Глімт" знищив італійську "Рому".
Результати матчів
Група A
ХІК (Фінляндія) - "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - 0:5
"Алашкерт" (Вірменія) - ЛАСК (Австрія) - 0:3
Положення команд: "Маккабі" - 7 очок, ЛАСК - 7, ХІК - 3, "Алашкерт" - 0
Група B
"Анортосіс" (Кіпр) - "Флора" (Естонія) - 2:2
"Партизан" (Сербія) - "Гент" (Бельгія) - 0:1
Положення команд: "Гент" - 6 очок, "Партизан" - 6, "Анортосіс" - 1, "Флора" - 1
Група C
"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Рома" (Італія) - 6:1
ЦСКА (Болгарія) - "Зоря" (Україна) - 0:1
Положення команд: "Буде-Глімт" - 7 очок, "Рома" - 6, "Зоря" - 3, ЦСКА - 1
Група D
"ЧФР Клуж" (Румунія) - "АЗ Алкмар" (Нідерланди) - 0:1
"Яблонець" (Чехія) - "Раннерс" (Данія) - 2:2
Положення команд: "АЗ Алкмар" - 7 очок, "Яблонець" - 4, "Раннерс" - 3, "ЧФР Клуж" - 1
Група E
"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Славія" (Чехія) - 1:0
"Феєнорд" (Нідерланди) - "Уніон" (Німеччина) - 3:1
Положення команд: "Феєнорд" - 7 очок, "Маккабі Хайфа" - 4, "Славія" - 3, "Уніон" - 3
Група F
"Копенгаген" (Данія) - ПАОК (Греція) - 1:2
"Слован" (Словаччина) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 2:0
Положення команд: ПАОК - 7 очок, "Копенгаген" - 6, "Слован" - 4, "Лінкольн Ред Імпс" - 0
Група G
"Вітесс" (Нідерланди) - "Тоттенхем" (Англія) - 1:0
"Мура" (Словенія) - "Ренн" (Франція) - 1:2
Положення команд: "Ренн" - 7 очок, "Вітесс" - 6, "Тоттенхем" - 4, "Мура" - 0
Група Н
"Базель" (Швейцарія) - "Омонія" (Кіпр) - 3:1
"Карабах" (Азербайджан) - "Кайрат Алмати" (Казахстан) - 2:1
Положення команд: "Базель" - 7 очок, "Карабах" - 4, "Кайрат" - 1, "Омонія" - 1
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Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати
- На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).
- Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
- Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
- Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.